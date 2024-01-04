رئيسة الوزراء الإيطالية: افريقيا محور أساسي لرئاستنا لمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن “أفريقيا ستكون محورًا أساسيًا آخر للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع” الصناعية الكبرى هذا العام.

وأشارت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة نهاية عام 2023 إلى أنها “مهمة يجب على أوروبا أن تعود إليها بشكل أساسي لتركيز اهتمامها” على القارة السمراء.

وقالت رئيسة الحكومة الايطالية “نحن لا ندرك مدى الوضع الذي تعيشه قارة، من المفترض أن تكون غنية جدًا بفضل المواد الخام الحرجة، من تزعزع في الاستقرار”، ناتج “في بعض الحالات عن رغبة وقصد” من قوى خارجية، “ندفع نحن ثمنها أكثر من الآخرين”، في إشارة إلى تدفقات المهاجرين.

وحسب ميلوني، فإن “ما ينبغي القيام به في أفريقيا ليس عملاً خيريًا” بل “بناء علاقات تعاونية جادة واستراتيجية ومتساوية وغير مفترسة”.

وأردفت “ما يتعين علينا القيام به في أفريقيا هو الدفاع عن الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة قبل الحق في القدرة على الهجرة”، ويتم ذلك من خلال “استثمارات واستراتيجية”، مشيرة إلى أن (خطة ماتي) التي ستعرضها أمام مؤتمر إيطاليا-افريقيا، في وقت لاحق من الشهر الجاري “مبنية على هذه الفكرة”، والتي “أهدف إلى أن تصبح أيضًا نموذجًا للدول الأوروبية والغربية الأخرى وغيرها التي تعمل اليوم بشكل غير منظم يمكنها الانضمام إلى الخطة”.