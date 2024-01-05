بوريل في زيارة للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى لبنان تبدأ اليوم الجمعة وتستمر إلى الاحد.

وتشمل لقاءات منسق الدبلوماسية الأوروبية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

كما سيجتمع بوريل مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو.

وأشارت المفوضية إلى أن الزيارة تشمل “مناسبة لمناقشة جميع أبعاد الاوضاع في غزة وما حولها، بما في ذلك تأثيره على المنطقة، وخاصة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فضلا عن أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين، والتي ضاعفها الاتحاد الأوروبي أربع مرات لتصل إلى 100 مليون يورو”.

وسيجدد الممثل السامي التأكيد على “ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع القادة الإقليميين بهدف تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة”.