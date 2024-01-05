إيطاليا تدعو لتوحيد السياسة الخارجية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى توحيد السياسة الخارجية الأوروبية وإلى دفاع مشترك.

وقال تاياني، في رسالة فيديو من باريس، حيث شارك في مراسم تكريم رئيس المفوضية الأوروبية السابق الراحل جاك ديلور “قضيتنا هي المستقبل”، فـ”يجب أن نتطلع إلى أوروبا في وضع أفضل تستمر في تمثيل الأمل لنا جميعًا، والتي ينبغي أن تكون لها سياستها الخارجية الحقيقية والخاصة”.

وأشار تاياني إلى أن “الجيش الأوروبي الموحد كان أيضاً الحلم العظيم للراحل سيلفيو برلسكوني، والذي أؤمن به بشدة”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “وجود أوروبا رائدة تتيح لنا جميعا أن نحظى بحماية أفضل في أوقات التحدي العالمي الكبرى”.

وقال تاياني، الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي “كان جاك ديلور، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية لسنوات عديدة، أحد آباء السوق الداخلية، وأحد الأبطال العظماء في التاريخ الأوروبي، كان مسيحيا وإصلاحيا”.