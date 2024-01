الرئاسة الإيطالية: مجموعة السبع تلعب دورًا رئيسيا في الدفاع عن الحرية والديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت إيطاليا، التي تولت الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى منذ مطلع الشهر الجاري، أن المجموعة التي تضم أيضا كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، “توحدها قيم مشتركة وتلعب دورًا رئيسيا في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وفي مواجهة التحديات العالمية”.

جاء ذلك في منشور على منصة (إكس) نشره حساب الرسمي للرئاسة الإيطالية للمجموعة.

وحسب الرئاسة الإيطالية، فإنه وبالإضافة إلى قمة الزعماء في مقاطعة بوليا (جنوب شرق)، في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيو ببلدة بورغو إينياتسيا (Borgo Egnazia) ، ستستضيف إيطاليا 21 اجتماعًا وزاريًا في 23 مدينة.

واعتاد رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية في قمم المجموعة السنوية، ولكن التكتل الموحد ليس عضوا رسميا كمنظمة إقليمية.

