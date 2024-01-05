مسؤول اثيوبي يستقبل السفير الإيطالي لدى أديس أبابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا-أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسغانو أرغا أنه استقبل اليوم الجمعة سفير إيطاليا لدى أديس أبابا، أغوستينو باليزي.

وأشار المسؤول الاثيوبي إلى أن المناقشات تناولت “الشؤون الراهنة والقضايا الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين”.

وكان الاتّحاد الأوروبي قد انتقد الثلاثاء الماضي اتفاقا وقعته الحكومة الاثيوبية مع منطقة (أرض الصومال)، التي كانت أعلنت أحاديا انفصالها عن جمهورية الصومال مطلع تسعينات القرن الماضي، تستغل بموجبه أديس أبابا ميناء بربرة على البحر الأحمر، كونه يشكل اعترافا بالانفصاليين ويهدد وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها وأمن منطقة القرن الافريقي بأسرها.