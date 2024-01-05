تاياني: خطة ماتي مشروع عظيم لدعم نمو القارة الأفريقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (خطة ماتّي)، التي ستعرضها الحكومة خلال مؤتمر إيطاليا-افريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري بأنها “مشروع عظيم لدعم نمو القارة الأفريقية”.

وأضاف، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة “إنها ليست نظام مساعدات، بل خطة يجب إدراجها في خطة مارشال أوروبية (أوسع) لتشجيع نمو أفريقيا”.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، ذكّر وزي الخارجية بأن الحكومة “عملت بشكل جيد مع تونس وليبيا لمنع مغادرات الهجرة غير النظامية” وتعمل “لإبرام اتفاقيات أخرى مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للحد من الهجرة نحو شمال القارة”.