البابا: صدمة لهجوم 7 أكتوبر الإرهابي ومعاناة غزّة التي لا توصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الشعور بـ”الصدمة لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابي، والمعاناة التي لا توصف في قطاع غزّة.

ولدى استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الفاتيكان الإثنين، لمناسبة بدء العام الجديد، قال البابا: “لا يسعني إلا أن أكرر قلقي إزاء ما يحدث في إسرائيل وفلسطين. لقد صدمنا جميعا بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ضد السكان في إسرائيل، والذي أصيب فيه أبرياء عديدون وتعرضوا للتعذيب والقتل بطريقة فظيعة وتم أخذ كثيرين منهم رهائنَ”.

وكرر البابا إدانته “لهذا العمل ولكل أشكال الإرهاب والتطرف”، مبيناً أنه “بهذه الطريقة لا يتم حل القضايا الشائكة بين الشعوب، بل على العكس من ذلك، تصبح أكثر تعقيداً وتسبب المعاناة للجميع”.

وأردف: “في الواقع، لقد قاد ذلك (الهجوم) إلى رد فعل عسكري إسرائيلي قوي في قطاع غزّة، مما أدى إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، من بينهم أطفال، مراهقين وشباب، وتسبب بخلق وضع إنساني خطير للغاية مع معاناة لا يمكن تصورها”.

ومن هنا جاء نداء البابا “إلى جميع الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”، وكذلك “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزّة”. وطلب أن “يتلقى السكان الفلسطينيون المساعدات الإنسانية وأن تتمتع المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة بكل الحماية اللازمة”.

وأعرب البابا عن الأمل بأن “يتابع المجتمع الدولي بتصميم حل الدولتين، فضلا عن وضع خاص مضمون دوليا لمدينة القدس، حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون أخيرا من العيش بسلام وأمن”. واختتم بالقول، إن “الصراع الدائر في قطاع غزّة يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة هشة ومليئة بالتوتر.”