البابا: أزمات عديدة تجتاح القارة الإفريقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إنه “إذا وجّهنا نظرنا الآن إلى أفريقيا، تظهر أمام عيوننا معاناة ملايين الأشخاص بسبب الأزمات الإنسانيّة المتعددة التي تعيشها مختلف بلدان جنوب الصّحراء الكبرى، جرّاء الإرهاب الدّولي، المشاكل الاجتماعيّة والسّياسيّة المعقّدة، والآثار المدمّرة للمناخ، والتي يضاف إليها عواقب الانقلابات العسكريّة التي حدثت في بعض البلدان، وبعض العمليات الانتخابيّة التي اتسمت بالفساد والتّرهيب والعنف”.

ولدى استقباله البابا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، لنتاسبة بدء العام الجديد، أضاف البابا، أنه “في الوقت عينه، أجدد النّداء من أجل الالتزام الجاد من جانب جميع الأطراف في تطبيق اتفاق بريتوريا الذي أُبرم في تشرين الثّاني نوفمبر 2022، والذي وضع حدًا للقتال في تيغراي، وبالبحث عن حلول سلميّة للتوترات وأعمال العنف التي تعصف بإثيوبيا”، وكذلك من أجل الحوار والسّلام والاستقرار بين دول القرن الأفريقي”.

وعلى صعيد الأمريكتين، أشار بيرغوليو إلى أنه “على الرغم من عدم وجود حروب مفتوحة في الأمريكيَتَين، إلّا أنّ هناك توترات قويّة بين بعض الدّول، على سبيل المثال بين فنزويلا وغِيَّانا، بينما نلاحظ في بلدان أخرى، كما هو الحال في بيرو، ظاهرة الاستقطاب التي تهدّد التناغم الاجتماعيّ وتضعف المؤسسات الدّيمقراطيّة”.

وبشأن أوكرانيا، ذكر فرنسيس، أنه “لسوء الحظ، بعد ما يقرب من عامين من الحرب واسعة النطاق التي شنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، لم يتمكن السلام المنشود منذ فترة طويلة من إيجاد مكان له في العقول والقلوب، على الرغم من الضحايا العديدين والدمار الهائل”.

وأكد البابا، أنه “لا يمكن السماح للصراع الذي يتحول إلى غرغرينا على نحو متزايد بأن يطول أمده، على حساب ملايين الأشخاص”، بل “يجب وضع حد للمأساة المستمرة من خلال المفاوضات، وفقًا للقانون الدولي”.