البابا: لا مخرج بعد أشهر من الحرب المأساوية في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أستذكر البابا فرنسيس لدى لقائه الاثنين أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، “الأحداث المأساوية في السودان” في أعقاب انفجار النزاع المسلح في منصف شهر نيسان/أبريل الماضي بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع.

وأضاف بيرغوليو “للأسف، بعد أشهر من الحرب الأهلية، لا يوجد حتى الآن مخرج”.

وقد تم تعليق مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية-أمريكية مطلع الشهر الماضي بعد أن وصلت إلى طريق مسدود.

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس قد أشار إلى “إن ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب دفعت بالسودان إلى دوامة تزداد تدميرا يوما بعد الآخر”. وأضاف أن “المعاناة الإنسانية تتعمق فيما يتقلص وصول المساعدات الإنسانية ويتضاءل الأمل مع توسع النزاع”، مشددا على “ضرورة ألا يستمر هذا الوضع”

وقد طالب غريفيثس المجتمع الدولي في بيان بعد بداية العام الجديد “ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين”.

وذكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن “المزيد أصبح على المحك مع وصول الأعمال العدائية إلى ولاية الجزيرة”، حيث “فرَّ أكثر من 500 ألف شخص من القتال الدائر داخل وحول مدينة ود مدني عاصمة الولاية”، التي كانت ملاذا لمن اقتلعتهم الاشتباكات في أماكن أخرى.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن “نفس الانتهاكات المروعة التي ميزت هذه الحرب في البؤر الساخنة الأخرى، في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، باتت ترد التقارير عنها الآن في مدينة ود مدني”.