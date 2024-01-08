الشرق الأوسط وأوكرانيا والبحر الاحمر محاور مكالمتين هاتفيتين لتاياني مع كاميرون وكولونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيريه البريطاني ديفيد كاميرون والفرنسية كاثرين كولونا اليوم الاثنين، استعرض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والملاحة في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار اتصالات الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى ان “الموضوع الأول الذي تم تناوله هو الوضع المتأزم في الشرق الأوسط”، حيث اقترح تاياني على نظيريه “تحديد أشكال ضغط مشتركة، على مستوى مجموعة السبع، على الأطراف المعنية لتحقيق بعض الأهداف”.

وشددت المذكرة على “الضرورة المطلقة والفورية” الكامنة في “وضع حد للضحايا المدنيين الفلسطينيين”.

أما الهدف الثاني، وفق الخارجية الإيطالية، فهو “الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إنهاء العمليات العسكرية”، وذلك لتعزيز “الأفق الصعب، ولكن الذي لا مفر منه” والمتمثل في “حل الدولتين لشعبين”.

وبالنسبة للوزير، فإن “دول مجموعة السبع تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتطوير طريقة سريعة للخروج من المرحلة العسكرية، للعودة إلى الدبلوماسية والسياسة والتركيز على دعم الدول العربية في المنطقة”، مع “ضمان أمن دولة إسرائيل”.

وأوضح تاياني لمحاوريه أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، حيث “تهدف الحكومة إلى تعزيز دور مجموعة السبع باعتبارها المنتدى الرئيسي للتشاور بين الديمقراطيات الليبرالية والاقتصادات الأكثر تقدما، كي تعمل كعامل استقرار على المستوى الدولي، وتوفر استجابات ملموسة للأزمات المستمرة”.

كما أكد تاياني أن إيطاليا “تعتزم تأكيد الدعم القوي والمتماسك من مجموعة السبع لأوكرانيا، والتي يجب أن تواصل الاعتماد علينا وعلى التزامنا بالسلام العادل والدائم، وكذلك في ضوء عملية إعادة الإعمار”.

وخلال المكالمتين الهاتفيتين، تم أيضًا تناول الوضع في البحر الأحمر، حيث أكد تاياني “التزام الحكومة الإيطالية بأمن خطوط الاتصال البحرية وضرورة حماية طرق التجارة التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.