الوضع في غزة والصراع بالسودان على طاولة لقاء بلينكن- بن زايد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- خلال جولته الإقليمية الحالية، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الاثنين في أبو ظبي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر في مذكرة في أعقاب اللقاء إلى أن “الوزير شدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة”، متقدما بـ”الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساهماتها الواسعة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وشدد الوزير بلينكن على أهمية “منع المزيد من تمدد الصراع في المنطقة وعلى التزام الولايات المتحدة المستمر بتأمين السلام الإقليمي الدائم الذي يضمن أمن إسرائيل ويعزز إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الامارات “أهمية إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين”، حيث “أكدا رؤيتهما المشتركة لمنطقة أكثر أمنا وازدهارا” وشددا على أهمية “الشراكة الاستراتيجية” بين واشنطن وأبو ظبي.