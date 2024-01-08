بوريل يستعرض مع بن فرحان “ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين لواقع”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه تحدث اليوم الاثنين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن “مبادرتنا المشتركة للسلام وخطوات ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى واقع”.

جاء ذلك في منشور لمنسق الدبلوماسية الأوروبية على منصة (إكس).

وتوقع بوريل أن مسار السلام “سيكون صعبا، ولكن ليس هناك بديل للسلام”، معلنا أنه دعا رئيس الدبلوماسية السعودية لزيارة بروكسل في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي وقت سابق، قال بوريل “اليوم في السعودية لنناقش مع الأمير بن فرحان حرب غزة”، حيث “نحن بحاجة إلى وقف المأساة الإنسانية التي تتكشف وإلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى هدنة أكثر استدامة وإطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف “يتعين علينا أن نتحرك بسرعة”.

وبدورها، أشارت وزارة الخارجية في المملكة إلى أن الجانبين “استعرضا خلال اللقاء العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، كما بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لا سيما على الصعيد الإنساني”.