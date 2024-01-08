بوريل يلتقي بلينكن على هامش زيارتهما للسعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن لقاء جمعه اليوم الاثنين بوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش زيارتهما اليوم الاثنين للملكة العربية السعودية.

وأشار بوريل إلى أنه جرى خلال اللقاء “مقارنة ملاحظات حول محادثاتنا في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة”، فضلا عن “تعزيز دور الأمم المتحدة الذي لا غنى عنه”.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي بالمفوضية الأوروبية أن بوريل سيقترح إنشاء بعثة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لضمان الملاحة ضد هجمات الحوثيين. وقال بيتر ستانو إن “الممثل الأعلى سيقترح المهمة، وبعد ذلك ستتخذ الدول القرار. وهناك بالفعل العديد من دول الاتحاد الأوروبي تشارك في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر”.