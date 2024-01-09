البابا: الضحايا المدنيون للحروب ليسوا أضراراً جانبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس القول، إنَّ الضحايا المدنيون للحروب ليسوا مجرد “أضرار جانبية”.

وكتب البابا في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، إن هؤلاء الضحايا “رجال ونساء بأسماء وألقاب يفقدون حياتهم. إنهم أطفال يصبحون أيتامًا ويُحرمون من المستقبل. إنهم أشخاص يتألّمون بسبب الجوع والعطش والبرد أو يتعرضون للتشويه”.

وكان بيرغوليو قد كتب في تدوينة أخرى: “إذا تمكّنا من أن ننظر في عيون ضحايا الحرب واستحضار تاريخهم الشخصي، لنظرنا إلى الحرب على حقيقتها: مأساة ضخمة، ومذبحة عديمة الفائدة، تمس كرامة كل شخص على هذه الأرض”.