بلينكن: ندعم حق إسرائيل ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن/تل أبيب- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر” الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في تل أبيب، حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر.

كما شدد بلينكن خلال اللقاء على “ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين” الفلسطينيين واستعرض والرئيس هرتسوغ “الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.

ونقلت المذكرة عن وزير الخارجية التأكيد على “ضرورة تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين في غزة” واستعرض “الجهود المبذولة لتحقيق تكامل إقليمي أوسع يضمن أمن إسرائيل ويعزز إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.