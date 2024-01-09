وزير الداخلية الإيطالي: صراع الشرق الأوسط قد يؤدي لإثارة التطرف الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي أن “الصراع في الشرق الأوسط يحمل في طياته أيضاً خطر إثارة التطرف الإسلامي؛ وهو خطر تجسد بشكل مأساوي في الأشهر الأخيرة في فرنسا وبلجيكا”.

وأرجع الوزير، في جلسة استماع الثلاثاء أمام اللجنة الاستثنائية بمجلس الشيوخ لمكافحة ظواهر التعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على العنف، “عوامل التعقيد الإضافية المرتبطة بخطاب الكراهية إلى الطوارئ السياسية الدولية الحالية”.

وقال “إننا نمر بلحظة صعبة وغير مؤكدة بشكل خاص، حيث يدور صراعان على أبواب أوروبا، الحرب في أوكرانيا والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية”.

ولفت الوزير إلى أن “الوضع يتطلب مستوى عالٍ جدًا من الاهتمام بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول” الماضي، وقال “أمرت على الفور بتعزيز جميع أجهزة المراقبة والتحكم المتعلقة بالأهداف الحساسة وفي جلسة اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن، التي انعقدت بشكل عاجل في العاشر من نفس الشهر مع أجهزة المخابرات، تم الفحص بعمق تهديدات محتملة وأدوات الوقاية والتصدي”.