وزير داخلية إيطاليا: معاداة السامية تختصر كل أشكال الكراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأن “معاداة السامية تُعدّ بمثابة نموذج لكل أشكال الكراهية، كونها تلخص جميع المصفوفات التمييزية، من الكراهية العنصرية إلى الكراهية الدينية. كراهية تمتد جذورها عميقاً في تاريخ البشرية، في التحيز والتضليل”.

وفي جلسة استماع أمام اللجنة الاستثنائية بمجلس الشيوخ لمكافحة ظواهر التعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف، التي التأمت بمقر المجلس، قصر (مداما)، قال الوزير بيانتيدوزي، إنه “منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، شهدنا زيادة ملحوظة في البلاغات المتعلقة بظاهرة معاداة السامية الواردة من مرصد الأمن ضد الأعمال التمييزية (OSCAD) ومن مفوض الأمن العام عبر الإنترنت، الذي يتلقى الشكاوى المتعلقة بهذه الأمور”.

وخلص الوزير المنتمي إلى التيار المستقل الذي يميل إلى اليمين، للقول، إنه “على وجه الخصوص، جمعت قوات شرطة البريد حوالي 100 بلاغ بشأن ظواهر التعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية”.