أوكرانيا: الأصول الروسية المجمدة ستغطي 80% من تكاليف إعادة الإعمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قالت أوكرانيا على لسان وزير خارجيتها دميترو كوليبا، إن “من الممكن أن يغطي المبلغ الإجمالي للأصول الروسية المجمدة أكثر من 80% من متطلبات مسيرة التعافي في أوكرانيا”.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل باييس) الإسبانية الثلاثاء، أضاف الوزير كوليبا، أنه “تم تجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الغرب بعد أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا. ويناقش حلفاؤنا منذ أشهر كيفية إيجاد طريقة قانونية لمصادرة الأموال التي يمكن توجيهها إلى الحرب في البلاد وجهود إعادة الإعمار”.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن “التقارير تفيد بأن مثل هذه المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين تكثفت في الأسابيع الأخيرة، حيث دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وضع استراتيجية جاهزة بحلول 24 فبراير/شباط 2024، وهو التاريخ الذي يصادف مرور عامين على بدء الحرب الشاملة”.

وأعرب كوليبا عن ثقته بأن “أوكرانيا ستحصل على أموال من الأصول الروسية المجمدة”، وأن ذلك سيحدث بنسبة 100%، والسؤال هو إلى أي مدى، لأن هناك ثلاثة عناصر: الأصول المجمدة نفسها، الأرباح على الأصول والضرائب على تلك الأرباح”، لكن “ذلك سيحدث لأن من المنطقي أن تدفع روسيا”.

وأضاف أن “هناك ما يكفي من الأصول المجمدة للتعامل مع إعادة إعمار أوكرانيا، فيمكننا إعادة بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية على حساب الدولة التي دمرتها”. وأعرب عن الإيمان بأن “أوكرانيا ستتلقى الأموال الأولى قبل نهاية الحرب، لكن هناك حاجة لنظام شامل لحل القضايا القانونية والآليات المالية والشفافية”.