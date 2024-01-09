إيطاليا: 135 حادث تمييز معادٍ للسامية منذ بدء صراع الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت ايطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، عن “زيادة واضحة في حوادث التمييز ذات الطبيعة المعادية للسامية وللصهيونية: فمنذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، سجلت الشرطة 135 حادث في جميع أنحاء التراب الوطني”.

وفي جلسة استماع أمام اللجنة الاستثنائية بمجلس الشيوخ لمكافحة ظواهر التعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف، التي التأمت بمقر المجلس، قصر (مداما)، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن “غالبية هذه الحوادث، اشتملت على كتابات على الجدران، لافتات تدين دولة إسرائيل وهتافات معادية لإسرائيل يتغنى بها المشاركون بالمظاهرات التي سارت في شوارع البلاد”.

وأشار الوزير المنتمي إلى التيار المستقل الذي يميل إلى اليمين، إلى أنه “لم يكن هناك نقص في أعمال ألحق أضراراً جسيمة برموز الديانة اليهودية أو بذكرى المحرقة”، كما “كانت هناك أيضاً أعمال تشويه، إهانات أو وضع رموز نازية وضعت قرب من المنازل أو الأنشطة التجارية لمواطني إسرائيل، أو بالقرب من الأماكن التي يرتادونها”.

وخلص بيانتيدوزي الى القول، إن “أنشطة التحقيق التي قامت بها قوات الشرطة أدت إلى إحالة 42 شخصاً إلى السلطات القضائية، بزعم مسؤوليتهم عن بعض الأعمال الإجرامية المعادية للسامية السالفة الذكر”.