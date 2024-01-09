إيطاليا: تراجع البطالة في نوفمبر إلى 7.5%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، انخفاض نسبة البطالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نسبة 7.5% ولدى الشباب إلى 21%.

وفي التقديرات المؤقتة لأعداد العاملين والعاطلين عن العمل للشهر المذكور أعلاه، أشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الثلاثاء، إلى أنه “مقارنة بالشهر السابق، زاد عدد العاملين وغير النشطين، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل”.

وذكر البيان أن “عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل انخفض بفارق 3.3%، أي ما يعادل 66 ألف شخصاً للرجال والنساء ولجميع الفئات العمرية، باستثناء فئة الأعمار بين 25 و34 عامًا الذين كانوا من بين من أظهروا زيادة”، بينما “انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 7.5% (-0.2 نقطة)، ومعدل البطالة بين الشباب إلى 21.0% (-2.5 نقطة)”.

وذكرت المعطيات، أن “نمو عدد الأشخاص غير النشطين بنسبة 0.4%، أي ما يعادل +48 ألف شخصاً شمل الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً، من الرجال والنساء والأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا فقط”.

وتابع: “في الواقع، فإن الأشخاص غير النشطين يتناقصون بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35-49 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن الخمسين. وقد ارتفع أيضاً معدل الخمول إلى 33.1% (+0.1 نقطة)”.