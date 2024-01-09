برلماني إيطالي يدعو لتجريم الأمومة البديلة عالمياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا برلماني إيطالي إلى اعتبار استئجار الأرحام جريمة تستحق العقاب على المستوى العالمي.

ورفع عضو مجلس النواب من حزب الرابطة روسانو ساسّو، “الشكر لقداسة البابا فرنسيس، ولقد وافقنا على هذا المقترح منذ أشهر في مجلسنا. شكراً لك أيضاً على ما قلته عن نظرية النوع الاجتماعي، بأنها “خطيرة جدا لأنها تمحو الاختلافات في المطالبة بجعل الجميع متساوين”.

وقال ساسّو، وهو زعيم كتلة الحزب في لجنة العلوم والثقافة والتعليم، “إنها كلمات مهمة، ذات ثقل وهادفة”، مشيراً الى أنه “ربما فهمها المنتمون إلى تيار اليسار جيدًا، لأنهم حتى الأمس كانوا يشيدون بشخصية البابا، بينما يلتزمون الصمت اليوم بدلاً من ذلك”.

وخلص البرلماني مشدداً على القول، إن “الرابطة كانت وستظل دائمًا أقوى حاجز ضد الانجراف الأيديولوجي بين الجنسين، وبشكل خاص في المدارس. فليكن هذا واضحًا بالنسبة للجميع”.