كييف: محادثات مع بارولين وتزوپّي حول مشاركة الفاتيكان بالمساعدات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعلن مجلس أساقفة أوكرانيا، أن رئيس مكتب الرئيس، أندريه يرماك، أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ومع رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي.

وقال المجلس في بيان الثلاثاء، إنه “خلال المحادثتين اللتين جرتا أمس، ناقش الطرفان عواقب الهجمات الصاروخية واسعة النطاق على المناطق المأهولة بالسكان الأوكرانيين، والتي تم تنفيذها خلال الأيام العشرة الماضية”.

وقد شكر رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية “الكاردينال تزوپّي أيضاً لمبادرة إمضاء العطلة الصيفية للأطفال الأوكرانيين في إيطاليا”. وفي الاتصالين الهاتفيين، “ناقش الطرفان مشاركة الفاتيكان في تنفيذ الجوانب الإنسانية الواردة في (صيغة السلام) الأوكرانية، ولا سيما مبادرة إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين (إلى روسيا) بشكل غير قانوني”.

ووفقاً للبيان، فقد “بحث أندريه يرماك مع الكاردينالين تزوپّي وبارولين، الاجتماع القادم لمستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين للقادة الوطنيين حول تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، والذي سينعقد في دافوس، حيث ستكون هناك أيضاً جلسة حول القضايا الإنسانية بمشاركة ممثل عن الكرسي الرسولي”.