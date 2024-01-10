وزير الداخلية الإيطالي: طرد مهاجر تونسي مدان بالإرهاب في فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عن اعتراض وطرد مهاجر تونسي مدان بتهمة الإرهاب في فرنسا.

وكتب الوزير بيانتيدوزي في منشور على مدونة (إكس) الأربعاء، أن “مواطناً تونسياً يبلغ من العمر 29 عاماً، كان قد أدين في فرنسا بتهمة دعم الإرهاب، حاول الدخول إلى بلادنا مرة أخرى”، وقد “تم طرده بالفعل من إيطاليا”.

وأضاف وزير الداخلية، أنه “بفضل عملية التفتيش الدقيقة التي أجرتها قوات شرطتنا في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تم التعرف علة الرجل على الفور وإعادته إلى وطنه”.

وكان بيانتيدوزي قد ذكر في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) أمس، إن “قوات الشرطة، قامت خلال العام الماضي بتفتيش أكثر من 231 ألف شخص، من بينهم أكثر من مائة ألف أجنبي، وقف 488 شخصاً، تدقيق وضع 2447 مشتبهاً به وطرد 747 مواطناً أجنبياً”.