غزة والعنف بالضفة وإصلاح السلطة الفلسطينية محاور لقاء بلينكن-عباس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وحسب مذكرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر “استعرض بلينكن الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع”.

وفي هذا الصدد، “رحب الوزير بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”.

وفي إشارة إلى تزايد وتيرة هجمات مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية على السكان الفلسطينيين، استعرض بلينكن “الجهود الأمريكية لمعالجة العنف المتطرف”.

وشدد وزير الخارجية على “موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل يجب أن يتم تحويلها باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقًا للاتفاقيات السابقة”.

وحسب المذكرة، أجرى الوزير “مناقشة مثمرة مع الرئيس عباس حول الإصلاحات الإدارية التي، في حال تنفيذها، ستفيد الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة تدعم خطوات ملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن”.