تاياني: نعمل مع طوكيو على الأزمات الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل مع طوكيو على إيجاد حلول للأزمات الكبرى في العالم.

وقال الوزير تاياني إنه أجرى الأربعاء محادثة هاتفية “مثمرة” مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا.

وبهذا الصدد، كتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية في منشور على مدونة (إكس): “لقد استعرضت خلال المكالمة المبادئ التوجيهية للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع”.

وتابع: “نعمل مع طوكيو أيضاً، وهي حليفتنا الرئيسية في آسيا، على حل الأزمات الكبرى”، التي تمتد “من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مع الاستمرار بإعطاء الأولوية للتحديات التي تواجه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الشمالية”.