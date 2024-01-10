وزير الخارجية الإيطالي: تفاكر حول كيفية تعزيز الوجود الأوروبي بمياه البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إن بلاده “تشارك في التفاكر حول كيفية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر”.

وأضاف تاياني مخاطبا مجلس النواب: “الخيارات قيد الدراسة مختلفة: من توسيع ولاية العمليات القائمة بالفعل، أفكر في عملية أتلانتا” الأوروبية لمكافحة القرصنة قبال المياه الصومالية، و”حتى تفعيل مهمة أوروبية جديدة”، مشددا بصورة عامة على أهمية “تجهيز أنفسنا بدفاع أوروبي مشترك حقيقي”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة (أنصار الله) اليمنية “يضر أيضًا بشركات الشحن والموانئ الإيطالية” خاصة تلك في الجنوب.

كما تحدث تاياني عن “عمل دبلوماسي متكامل لاستعادة أمن طرق التجارة على البحر الأحمر”، وقال “أنا أناقش هذا الأمر مع نظرائي في مجموعة السبع الصناعية الذين يشاطروني القلق بشأن عواقب هجمات الحوثيين على الأمن والاقتصاد العالميين”.

وأشار إلى أن إيطاليا اتاحت فرقاطة لدعم عملية (حارس الرخاء) التي أطلقتها الحكومة الأمريكية، واصفا هذه الخطوة بأنها “إشارة ملموسة إلى الأهمية التي توليها إيطاليا لحماية مبدأ حرية الملاحة”.