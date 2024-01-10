إيطاليا: لا للترحيل القسري لفلسطينيي غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفضت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية مخاطبا مجلس نواب بلاده الأربعاء: “نقول لا للترحيل القسري لسكان غزة، لا لتقليص مساحة القطاع وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل أو عودة (حكم) حماس، لا للنظر في مستقبل غزة بشكل منفصل عن مستقبل الضفة الغربية وعن القضية الفلسطينية برمتها”.

وأردف “نعم لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة بحل انتقالي يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نعم لمشاركة الدول العربية، نعم لاستئناف العملية السياسية نحو تحقيق حل الدولتين”.