جوزيبي كونتي: حركة الخمس نجوم استثناء فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس حركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي “مرة أخرى، تعد حركة النجوم الخمسة استثناءً”، في إشارة إلى تصويت البرلمان لصالح تمديد ارسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام والذي دعمه الحزب الديمقراطي المعارض.

وقال كونتي “لقد صوتنا برفض إرسال المزيد من الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وقبل بضعة أشهر فقط كانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني راهنت على انتصار أوكرانيا، وهو رهان لم ندعمه قط لأن السبيل الوحيد للخروج هو التفاوض” بين الكرملين وكييف.

وأضاف كونتي “بدلا من تركيز كل جهودنا السياسية والدبلوماسية على مباحثات السلام، النتيجة هي حكومة تستمر في قبول إشارات من واشنطن، والخضوع بشكل سلبي لمنطق الترويج للحرب المتمثل في سلم شون العسكري الذي لا يأتي بأي ثمار على الإطلاق سوى المزيد من الموت والقتل والدمار”.