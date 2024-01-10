تاياني: رئاستنا لمجموعة السبع ستسمح بوضع افريقيا على رأس جدول الاعمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن رئاسة بلاده الدورية هذا العام لمجموعة السبع الصناعية الكبرى “ستسمح لإيطاليا بوضع أفريقيا أيضًا على رأس جدول أعمال المجموعة”.

وقال، مخاطبا برلمان بلاده الاربعاء “نحن نريد اقتراح نقلة نوعية: إن رؤية خطة ماتي هي التي يجب دمجها في خطة مارشال (مستقبلية) أوروبية أوسع لأفريقيا”.

وتابع: “نعمل مع الشركاء في مجموعة السبع لمكافحة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة، مع إدراكنا للصلة بين التنمية والهجرة”، مشددا على أن “الاستثمارات ستكون أساسية لإفريقيا من أجل تحقيق الاستقرار وأن تستغل القارة إمكاناتها بالكامل”.