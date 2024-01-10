غوتيريش يؤكد أهمية احترام وحدة الصومال في اتصال مع الرئيس شيخ محمود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن مكالمة هاتفية بين الأمين العام أنطونيو غوتيريش جرت اليوم الأربعاء ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود بناء على طلبه.

وقال المتحدث، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن الأمين العام “أحيط علما في الاتصال الهاتفي، بقلق الصومال بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)” التي أُعلن عنها في 1 كانون الثاني/يناير تسمح بمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر باستخدام ميناء بربرة

ووفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة نقلا عن المتحدث، أشار غوتيريش إلى أن “مجلس الأمن أكد مرارا احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية ووحدته”، معربا عن “أمله في أن تنخرط جميع الأطراف في حوار سلمي وبَناء، وأن تمتنع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد الوضع”.

وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة (الايغاد) قد أكدا بدورهما في وقت سابق على أهمية احترام وحدة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية وسيادتها، وذلك في أعقاب توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي على مذكرة التفاهم.

ولم تنل (صوماليلاند) الاعتراف الدولي منذ إعلان انفصالها احاديا عن الصومال مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأحدثت الاتفاقية أزمة دبلوماسية بين حكومة الصومال الاتحادية واثيوبيا، حيث وصفتها الأولى بالعمل “العدواني” وأعلنت سحب سفيرها من أديس أبابا.