المركزي الإيطالي: استمرار تراجع القروض في نوفمبر الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، أن “في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، انخفضت القروض المقدمة للقطاع الخاص، والتي تم تعديلها على أساس المنهجية المنسقة المتفق عليها في إطار النظام الأوروبي للمصارف المركزية، بنسبة 3.2% على مدى 12 شهراً”، أي بنسبة 3.1% خلال الشهر السابق.

وقال المصرف الإيطالي في نشرته: “المصارف والمال: سلسلة وطنية”، إن القروض المقدمة للعائلات انخفضت بنسبة 1.2% على مدى اثني عشر شهرًا”، وقد تراجعت بنسبة 1.1% في الشهر السابق، “بينما انخفضت القروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 4.8%”، في حين تراجعت بنسبة 5.3% في الشهر السابق.

وأضافت النشرة المالية، أن “في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المذكور، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.1% على مدى اثني عشر شهرًا”، وبنسبة 5% في تشرين الأول/أكتوبر، “في حين زاد تمويل السندات بنسبة 19.7%”، بنسبة 17.9% في تشرين الأول/أكتوبر.