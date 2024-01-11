البابا: حاجة للحنان في عالم اليوم القاسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ سلط البابا فرنسيس الضوء على الحاجة الماسة للحنان في عالم اليوم الذي تسوده القسوة.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا صباح الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان وفداً من حركة “حارسات العائلة المقدسة”، تتقدمه أميرة لوكمسبورغ سيبيلا، يرافقها سفير البلد ذاته لدى الكرسي الرسولي.

ووجه البابا لضيفاته خطاباً شدد فيه على “أهمية الصلاة والتمثل بمريم العذراء التي تتضرع بالصلاة من أجل الكنيسة والعالم”، وشجعهن على “مساعدة الأشخاص في اكتشاف معنى ما يمرون به، والحفاظ دوماً على الرجاء والثقة بالمستقبل”.

وأكد فرنسيس على “أهمية الحنان”، مشيراً الى أن “عالمنا والأخوة والأخوات بأمس الحاجة إليه، في وقت يبدو لنا اليوم أن هناك من يريد إزالة هذه العبارة من القاموس”. وقال إن “عالمنا يتعامل بقسوة ولا مبالاة مع معاناة واحتياجات الأشخاص”، مذكراً بأن “مريم كانت حنونة مع يسوع وهي حنونة تجاه الكنيسة والعالم”.

وذكر البابا، أن “كل حارسة للعائلة المقدسة مدعوة لأن تجسّد حنان مريم تجاه الكنيسة والعالم”. وختاماً شكر بيرغوليو ضيفاته على زيارتهن، آملا “ألا يكون نمو الحركة العددي والجغرافي عاملاً لفقدان البساطة”، وطلب منهن الصلاة من أجله.