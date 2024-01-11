برلمانية أوروبية: على دول الاتحاد التنسيق بشأن الوضع بمياه البحر الاحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت نائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بطريقة “منسقة” في البحر الأحمر.

وأشارت جانّا غانتشا، في سؤال للمفوضية الأوروبية حول الأزمة في المنطقة الاستراتيجية لتدفقات التجارة إلى أن “الوضع الصعب في البحر الأحمر وتحويل شركات تجارية مهمة لسفنها بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن مسفرا عن تداعيات خطيرة على تكاليف النقل البحري التي ارتفعت بأكثر من 200%، يوضح الحاجة إلى وجود أوروبا قوية وحرة ومستقلة” للدفاع عن مصالحها.

ولفتت البرلمانية عن الحزب المنتمي للائتلاف الحاكم في إيطاليا إلى أن “40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عبر قناة السويس، و12% من النفط المنقول بحرا، والعديد من المنتجات الأخرى مثل قطاع الفواكه والخضروات”. وقالت إنه “في مواجهة هذا الوضع، تحركت دول الاتحاد الأوروبي دون ترتيب معين: فقد انضمت إيطاليا وفرنسا إلى قوة العملية البحرية بقيادة الولايات المتحدة، وتدرس ألمانيا المشاركة، ولكن الاستراتيجية الأوروبية الموحدة والمشتركة مفقودة”.

وشككت النائبة في الجهاز التشريعي الأوروبي في نجاعة العمليات العسكرية، حيث أنّ “السفن العسكرية ليس بوسعها مرافقة كل قافلة تجارية. من ناحية أخرى، فإن استمرار جماعة الحوثي في الهجوم من شأنه أن يزيد من مخاطر توسيع الصراع إلى المستوى الإقليمي”.

وقالت “لهذا السبب قررت أن اطرح سؤالا على المفوضية الأوروبية”، فـ”من الملح التدخل بطريقة منسقة، وتجنب خيارات خاطئة يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المستقبل التجاري لأوروبا، وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط”.