إيطاليا: نستطلع مواقع إنشاء مراكز المهاجرين بألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، “بدء المسيرة البرلمانية للتصديق على الاتفاقية الموقعة مع ألبانيا”، حيث “تقوم في هذه الأثناء فرق فنية من وزارة الداخلية بشكل خاص، بإجراء عمليات التفتيش والمسوحات اللازمة”، لمواقع إنشاء مراكز المهاجرين.

وبهذا الصدد، قال الوزير بيانتيدوزي في تصريحات متلفزة الخميس، “إننا نحاول على أية حال الاستفادة من هذه الفترة الزمنية، ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية (الألبانية)، والموافقة على المعاهدة في برلماننا، سنبدأ بتنفيذ مشروع مهم للغاية على وجه السرعة”.

وأوضح وزير الداخلية، أن الأمر يتعلق بـ”أحد النجاحات العديدة التي حققها رئيسة (الوزراء جورجا) ميلوني من وجهة نظر دبلوماسية، لأنه مشروع تنظر إليه أوروبا بشكل إيجابي على أنه نموذج يستحق أن يتم اتباعه في المستقبل”.

هذا وتنطوي الاتفاقية التي وقعتها جورجا ميلوني وإيدي راما في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على إقامة مركزين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تنقذهم السلطات الإيطالية فقط بمياه المتوسط، وليس سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية، كما يتم في هذين المركزين النظر بطلبات اللجوء المرفوعة من قبل المهاجرين أيضاً.