المفوضية الاوروبية: لن يتم تسليم مليون قذيفة لأوكرانيا بنهاية مارس المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- لن يتمكن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من تحقيق الهدف الذي أعلنته المفوضية بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بنهاية آذار/مارس 2024، حسبما تم تأكيده خلال إحاطة إعلامية الخميس في بروكسل.

وقالت المتحدثة باسم السوق الداخلية جوانا بيرنسيل إن ما أعلنته المفوضية في السابق كان “هدفا سياسيا”، ولكنها شددت على أن “القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ستصل إلى مليون قذيفة” سنويا.

وبدوره، أشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية بيتر ستانو إلى أن الهدف “السياسي” تم تحديده من قبل “الدول الأعضاء”، التي تعمل “ما في وسعها” لمحاولة تحقيقه. وقال “إنه جهد مستمر” و”نحن بحاجة إلى رؤية الجهود في مجالات أخرى أيضًا، وليس فقط في مجال الذخيرة”.

وكانت الدول الأعضاء في التكتل الموحد قد تعهدت في شهر آذار/مارس الماضي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة لذخيرة المدفعية وتسليمها في غضون 12 شهرا.

وقد حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات يوم أمس الأربعاء مما وصفه بـ”تردّد” الدول الغربية بشأن توفير مساعدات مالية وعسكرية إلى كييف، والذي من شأنه أن “يحفز” رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين على المضي قدما في عملياته العسكرية لاحتلال كامل بلاده.