وزير الداخلية الإيطالي: تمديد تعليق شنغن طالما دعت الحاجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن تعليق العمل باتفاقية منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) مع سلوفينيا هو “إجراء قمنا بتمديده مؤخراً، وسنستمر بفعل ذلك طالما دعت الحاجة التي دفعتنا لاتخاذه”.

وكان بيانتيدوزي قد أعلن بعد نشوب الصراع في الشرق الأوسط، أنه “في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أبلغتُ الحكومة بإعادة فرض ضوابط أمنية على الحدود البرية مع سلوفينيا مؤقتاً، بسبب تزايد خطر اختراق إرهابيين لتدفقات الهجرة على طريق البلقان، التي تبدو ضعيفةً بشكل خاص”.

وقال الوزير بيانتيدوزي في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لتنفيذ بنود اتفاقية شنغن، الخميس: “لقد تمكنا من تنظيم خدمة مراقبة مستهدفة دون التأثير على حركة العمال عبر الحدود”، مبيناً أنه “في الأيام القليلة المقبلة، سأزور كرواتيا التي جددنا علاقات التعاون معها”. وخلص وزير الداخلية الى القول: “نحن نفكر في كيفية المساعدة في مجال حماية الحدود الخارجية لأوروبا، أي الحدود الكرواتية”.