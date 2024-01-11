بلينكن يثمن “الشراكة مع مصر في إيصال المساعدات لغزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قالت الإدارة الامريكية اليوم الخميس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعرب خلال لقائه اليوم في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن “تقديره لشراكة مصر في المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر إلى أن “الوزير بلينكن والرئيس السيسي ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.

كما أكد بلينكن، وفق المتحدث، “التزام الولايات المتحدة بضمان عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وتحقيق السلام الإقليمي الذي يضمن أمن إسرائيل ويعزز إقامة دولة فلسطينية”.

وشدد الوزير على “أهمية ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومنع توسع الصراع في المنطقة”.