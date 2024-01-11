خبير اقتصادي: لا تأثيرات خطيرة لأزمة البحر الاحمر في الوقت الراهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ((Ecfr) ، البيرتو ريتزي أن ليس للأزمة في البحر الأحمر “في هذه اللحظة آثار خطيرة للغاية” على الاقتصاد العالمي، لكن إذا :استمرت هجمات الحوثيين لعدة أشهر فمن شأن ذلك أن “يسبب مشاكل في سلسلة التوريد وسوف تتأثر أوروبا بشكل خاص”.

وأكد الخبير، لوكالة (آدنكرنوس) أنه: “في الوقت الراهن، لا نواجه تأثيرات خطيرة للغاية ناجمة عن هذه الهجمات، وذلك بسبب وجود عوامل تخفيف مختلفة خارجة عن هذه الأزمة ولأن الملاحة عبر قناة السويس، حيث يمر ما يقرب من 12% من التجارة العالمية، لا تزال منتظمة”.

وأشار إلى أن “الانخفاض في الملاحة بمقدار الثلث يتعلق بشكل أساسي بحركة سفن الحاويات بينما تستمر السفن التي تنقل الغاز والنفط إلى حد كبير في استخدام هذا الطريق، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات”.

وعن التداعيات على المستوى الاقتصادي، قال الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “نلاحظ ارتفاعا في تكاليف استئجار الحاويات والسفر فيما يتعلق بتكلفة الوقود والعمالة البحرية وأيضا نموا قويا بتكاليف التأمين على السفن على حد سواء”.

وحسب الخبير الأوروبي في الشؤون الاقتصادية، فإن إن تأثيرات الأزمة “لا تزال محدودة فيما يختص بالضغوط التضخمية أو أسعار النفط” أيضا لأن “هذا الربع الأول من العام وهو تقليديا الأكثر هدوءا فيما يتعلق بالتجارة البحرية ويتوفر فيه فائض في مخزون الطاقة”.

ولفت ريتزي إلى أن أسعار النفط الخام “لم ترتفع على الرغم من هذه الهجمات، لأنه في الأساس تشير توقعات عام 2024 إلى أن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك يمكن أن يعوض أكثر من الخفض المعلن في الإنتاج”، كما “نحن في مرحلة حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة بالتأكيد في تباطؤ التضخم ولكنه أدى أيضًا إلى انخفاض الطلب في أوروبا ومرحلة تباطؤ في الإنتاج الصناعي”.