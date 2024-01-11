زيلينسكي يطالب الزعماء الغربيين بـ”قرارات ملموسة” بشأن المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الزعماء الغربيين على “عدم الاقتصار على التصريحات الخطابية، بل مساعدة أوكرانيا عسكريًا في اتخاذ قرارات ملموسة”.

وشدد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقاء اليوم الخميس في تالين مع نظيرته الإستونية كايا كالاس، على أن بلاده “بحاجة إلى مزيد من الضمانات بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في منظومتي حلف شمال الاطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي”، باعتبارها “الضمانات الأمنية الوحيدة طويلة المدى” للسلطات في كييف.

وقال “يجب علينا أن ننتصر في هذه المعركة، ليس فقط لأن مصير بلادنا وجميع الدول المتاخمة لروسيا على المحك. إن ما هو على المحك كيف يتم التعامل مع الحرية على المستوى العالمي الآن وفي المستقبل. من أجل أطفالنا وأحفادنا. الحرية يجب أن تعرف كيف تنتصر في مواجهة الاستبداد”.

وبدورها دعت كالاس الشركاء الأوروبيين وفي حلف شمال الأطلسي إلى أن يحذوا حذو بلادها التي أعلنت أنها ستخصص بين عامي 2024 و2027 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح أوكرانيا.