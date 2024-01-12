واشنطن ترفض الكشف عن تفاصيل مشاوراتها قبل الغارة على منشآت الحوثيين باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن/روما- رفض مسؤول في إدارة واشنطن تقديم معلومات عن “جميع المشاورات العملياتية مع عدد من الشركاء والحلفاء” بشأن “الضربة المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم غير عملياتي من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، استهدفت المنشآت التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وجاء حديث المسؤول في إدارة بايدن في تصريح لعدد من الصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن طلبت من دول أخرى المشاركة فعليا في الغارات في اليمن الليلة الماضية وانضمت إليها المملكة المتحدة فقط.

وأضاف أن “قائمة الدول التي شاركت في الغارة معلنة”، أما أستراليا وكندا وهولندا والبحرين فقد قدمت “دعما غير عملياتي”.

وقال المسؤول: “لكن بخلاف ذلك، لن أتحدث عن دول أخرى تشاورنا معها”، واختتم كلامه بالقول: “لكنكم سترون، وأعتقد أنكم قد رأيتم بالفعل، الدعم واسع النطاق الذي تقدمه البلدان في جميع أنحاء العالم” لهذه العملية.

هذا، وقد نفت مصادر في الحكومة الإيطالية ما تردد عن رفضها المشاركة في القصف، ولكنها أكدت أن الحلفاء أبلغوها عنه قبل عدة ساعات من تنفيذه.