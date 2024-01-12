برلماني إيطالي: ضرب الحوثيين نتيجة لإرهابهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، إن “الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو نتيجة عمل إرهابي متعمد ومستمر من قبل الحوثيين”.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، جورجو موليه، في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “أكثر من 20 ألف سفينة تجارية تمرّ سنوياً عبر الامتداد البحري الذي تستهدفه أعمال الحوثيين”، لذا “يجب أن نكون واضحين: الحوثيون حركة إرهابية علنية تتبع أسوأ منطق للإرهاب”.

وذكّر موليه المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا) بأن الحوثيين “كانوا مسؤولين، إذا جاز التعبير، عن التدريب العام على الهجمات ضد البرجين التوأمين مع الهجوم الانتحاري الذي شن ضد سفينة عسكرية أمريكية”، وبذلك: “نحن نتحدث عن مجموعة لم تكن معروفة طوال تاريخها إلا بالهجمات وتحظى بدعم كامل من إيران”.

وخلص البرلماني إلى أن الحوثيين “في الواقع، خلية إرهابية تابعة لإيران، وهي تساهم بزعزعة استقرار المنطقة وحليف مخلص لإرهابيي حركة (حماس)”.