سالفيني: في منصب وزير الداخلية خفضت تدفقات الهجرة بنسبة 90%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، أنه “عندما كنت وزيراً للداخلية، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 90%”.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحاته الارتجالية بقاعة محكمة باليرمو (مقاطعة صقلية ـ جنوب) الجمعة، في إطار قضية منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، إن ما سلف ذكره، “يعني تراجع عدد عمليات انطلاق قوارب الهجرة، وبالتالي انخفاض عدد الوفيات، دراما أقل وأموال أقل للمتاجرين بالبشر”.

في السياق ذاته، قال أوسكار كامبس، قبطان السفينة آنذاك ومؤسس المنظمة غير الحكومية، إن “في جلسات الاستماع السابقة أكد الوزراء السابقون في حكومة (جوزيبّي) كونتي، (لويجي) دي مايو، (إليزابيتّا) ترينتا و(دانيلو) تونينيلّي في قاعة المحكمة، إن إبقاء سفينتنا في عرض البحر في آب/أغسطس 2019 كان مبادرة شخصية” من جانب سالفيني.

وخلص كامبس الى القول، إن “سالفيني حرم 147 شخصاً من المساعدة اللازمة بإبقائهم على متن السفينة”.

هذا ويعدّ سالفيني، المتهم الوحيد في القضية، التي يواجه فيها تهم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص ورفض العمل باللوائح الرسمية.