دراغي يقدم للمفوضين الأوروبيين تقريرًا عن القدرة التنافسية ورؤية الاقتصاد المستقبلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ شارك الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الجمعة بندوة بداية العام للمفوضين الأوروبيين التي عقدت خلف أبواب مغلقة في بلدة جودوين ـ جنوب شرق بروكسل.

وتأتي الندوة تلبية لرغبة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي قررت في الخريف الماضي تكليف رئيس الوزراء السابق بمهمة إعداد تقرير حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، والذي يخط “رؤية لاقتصاد مستقبلي للاتحاد”.

وقد تمت دعوة دراغي إلى جودوين على وجه التحديد لمناقشة هذه العلاقة، حسبما أوضحت فون دير لاين للمفوضين بجلسة اجتماعهم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما ورد في محضر الاجتماع الذي نُشر أمس.

وقد أوضح رئيس الوزراء الإيطالي السابق أفكاره بهذا الشأن في خطاب نشرته مجلة (إيكونوميست)، أن “على أوروبا أن تواجه سلسلة من التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضخمة في مجال زمني محدود: في إطار الدفاع، من أجل التحول الأخضر والانتقال الرقمي”.

وأشار دراغي إلى أنه، “على العكس من الولايات المتحدة التي أطلقت قانون خفض التضخم باستخدام النفوذ المالي، فإن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى استراتيجية فيدرالية لتمويل تلك الاستثمارات”.