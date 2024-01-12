وزيرة العمل الإيطالية: هدفنا سوق عمل أقل هشاشة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، أن “هدفنا هو جعل سوق العمل أكثر تنظيما وأقل هشاشة مقارنة ببعض الحالات كتلك التي أشار إليها رئيس الجمهورية بتحذير كبير للغاية”.

وقالت الوزيرة كالديروني في تصريحات لمحطة (سكاي24) الإخبارية غداة الاجتماع الذي انعقد أمس بين الحكومة والنقابات حول مستقبل مجموعة (إيلڤا) السابقة، إن “مسألة الحد الأدنى للأجور كمبلغ في الساعة، أمر يحدده القانون وليس نحن”، لذا “يمكننا أن نقبل به، لأن عتبة الساعة ليست هي التي ستقلب التوازن وتغير حالات الهشاشة”.

وأضافت الوزيرة المنتمية للتيار المستقل، أن “لدينا قطاعات تؤدي فيها المفاوضة الجماعية التي يتم التوقيع عليها حتى من قبل المنظمات الأكثر تمثيلاً إلى أجور منخفضة للغاية، لكننا بحاجة لمعرفة السبب”، فـ”هناك قطاعات تواجه صعوبات كالخدمات اللوجستية وخدمات الأمن الخاصة التي ترتبط بمسألة المشتريات أيضاً، ونحن بحاجة لتهيئة الظروف لسوق وأدوات تعاقدية أقوى، فضلا عن الحاجة لتغطية القطاعات التي لا يزال التفاوض غائباً عنها”.

وخلصت الوزيرة كالديروني مشيرةً إلى: “أننا بحاجة إلى النظر إلى هذه القضية من خلال الحديث عن أجر لائق وظروف متساوية بين العاملين والعاملات”.