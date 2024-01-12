برودي منتقداً: سياسة حملات انتخابية لا نهاية لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، أن “المشكلة الحقيقية في الديمقراطية هي أن هناك انتخابات مستمرة، وحملات انتخابية لا نهاية لها، ولذلك فإننا نعمل دائما على المدى القصير، وهذا غير ممكن”.

وقال برودي في ذكرى ديفيد ساسّولي بحدث في مقر بلدية روما (كامبيدوليو) الجمعة: “إننا نعيش هذا العام في ظل ديمقراطية من ضرب ما قبل الانتخابات تماماً”.

وأشار السياسي المخضرم إلى أنه “يفصلنا أكثر من عام عن الانتخابات الأمريكية، لكن كل شيء مشروط بها، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي الى القول إن “الفوز قد يكون حليف بايدن أو ترامب!”، لكن “كونوا حذرين، فإننا بهذا نسير نحو نهاية الديمقراطية”.