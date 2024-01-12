سياسي إيطالي: لا مبادرة أوروبية بشأن أوكرانيا ومهين أن تقدم عليها تركيا بشأن القمح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ندد سياسي إيطالي بـ”حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم على أية مبادرة بشأن أوكرانيا وأن المبادرة الوحيدة، تلك المتعلقة بالقمح، اتخذتها تركيا”، والتي “جعلتني أشعر بالإهانة”.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، خلال حدث أقيم بمقر بلدية روما (كامبيدوليو) الجمعة، إحياء لذكرى ديفيد ساسّولي، إن “فريق برلمانيينا الذي سيذهب إلى الانتخابات الأوروبية، سيحمل مهمة العودة والعمل، وسيتمثل دور البرلمانيين الجدد بإعادة المكانة المهمة لأوروبا مجدداً”، مبيناً أن “الأمر ليس سهلاً لأن النزعات القومية لا تزال قائمة، لكننا بحاجة إلى عمل جاد لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق، أنه “عندما يكون هناك مجلس في السلطة، يريد كل فرد فيه جزءاً صغيراً خاصاً به، فهذا أمر لا ينجح، والأشخاص مثل هؤلاء لا يحبون أوروبا”، مبينا “إنها مناقشة عامة تنطبق على الجميع لأنه إذا ترشحت لمنصب في 5 دوائر انتخابية ثم اخترت واحدة ولم أذهب إلى الأربع الأخرى، فهذا ضعف للديمقراطية”.

وأكد السياسي المخضرم: “أنا لا أصد أحداً، لقد تحدثت عن الترشيحات المتعددة، وإذا واصلنا إضعاف الديمقراطية بكافة جوانبها، فإن علينا ألا نشكو”. واختتم بالقول: “إذا كانت الدكتاتورية تحل مشاكل أكثر من الديمقراطية، فإن الدكتاتورية تفوز”.