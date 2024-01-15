المفوضية الأوروبية: على الحوثيين وقف هجماتهم بمياه البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي دعوة جماعة (انصار الله) اليمنية إلى “وقف الهجمات الصاروخية وبطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية” بمياه البحر الأحمر.

ونوه بيتر ستانو، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أدانها بشكل قاطع وطلب من الحوثيين وقفها، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يؤيد قرار مجلس الأمن”.

وقال إن “ما يفعله الحوثيون، سواء كان، مرتبطا في نظرهم بالنزاع في غزة أم لا، غير قانوني يجب أن يتوقف”، مضيفا “نحن نبذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين، لاستعادة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر”.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد أعلن أنه ناقش خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط “مخاطر توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع وشمل ذلك الوضع غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة لهجمات المتمردين الحوثيين على السفن التجارية”.

وكتب بوريل، في مقال على مدونته الالكترونية نهاية الاسبوع، “البحر الأحمر يعد بالفعل طريق إمداد عالمي رئيسي، حيث يمثل حوالي 10% من حركة المرور البحرية العالمية و20% من حركة السلع الاستهلاكية العالمية وحركة شحن الحاويات. وهذه الأرقام أعلى عندما ننظر إلى التجارة الموجهة تحديداً إلى أوروبا. ومن شأن الحصار المطول أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات المستوردة نتيجة للتكاليف الإضافية الناجمة عن الحاجة إلى إعادة توجيه السفن (عبر رأس الرجاء الصالح) حول أفريقيا بأكملها”.

كما أشار منسق السياسة الخارجية الأوروبية إلى أن المملكة العربية السعودية “تجري حادثات متقدمة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن وتريد تجنب الصراع في غزة تقويض آفاق السلام” في اليمن. وقال “من جانبنا، فإننا نناقش خيارات للمساعدة في استعادة حرية الملاحة، بما في ذلك إنشاء عملية بحرية أوروبية جديدة إلى جانب مهمة أتالانتا، التي تعمل بالفعل قبالة سواحل الصومال. بعد عودتي إلى بروكسل، قدمت هذا الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.