المعارضة الإيطالية تحذر من تداعيات تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض الحكومة على “التنشيط الفوري في المحافل الأوروبية والدولية المناسبة من أجل تحديد حل مشترك” بشأن الملاحة في البحر الأحمر.

واقترح ممثلو الحزب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية إستراتيجية تهدف إلى “تحسين استخدام الوحدات البحرية وغيرها من الأدوات الرادعة لحماية حركة المرور على المدى القصير”.

وأضافوا “لقد أحطنا علمًا بإعلانات الحكومة، لكن هذه الهجمات مستمرة منذ أسابيع، وبلدنا من بين أكثر الدول تعرضًا لعواقب تعطل حركة الملاحة عبر قناة السويس، ويجب ألا نضيع ولو دقيقة واحدة ونتحرك فورًا على عدة جهات”.

وقالوا “لهذا السبب، فإننا في اقتراحنا نطلب من الحكومة تسريع المشاورات قدر الإمكان في المنتديات الدولية المخصصة لسلامة حركة الملاحة البحرية وتوريد السلع والطاقة، وكذلك تقييم إمكانية القيام بمهام محددة. إنها مشكلة تخص إيطاليا والاتحاد الأوروبي برمته، وعلى المؤسسات في بروكسل التحرك على الفور”.

وحسب البرلمانيين في صف المعارضة، فـ”إن سلطات الموانئ ومشغلي الشحن يكررون لنا بعبارات واضحة وملحة بشكل متزايد أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة بأكمله على وشك الدخول في صعوبات خطيرة”.

وكان وزير الخارجية، أنطونيو تاياني قد أفاد في وقت سابق بأن الحكومة “تشارك في التفاكر حول كيفية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة (أنصار الله) اليمنية “يضر أيضًا بشركات الشحن والموانئ جنوبي البلاد”.