مفوض أوروبي: تأثيرات محتملة لأزمة البحر الأحمر في الأسابيع القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- لم يستبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني تداعيات لتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر على التكتل الموحد.

وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، للصحفيين لدى وصوله الاثنين إلى مقر اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول مجموعة اليورو (يورو غروب) “لا يمكننا أن نقلل من احتمال أن تكون للتوتر في البحر الأحمر عواقب ” على الاقتصاد الأوروبي

وأضاف “لا يبدو وجود عواقب في الوقت الحالي، ولكنها يمكن أن تحدث في الأسابيع المقبلة على أسعار الطاقة وبالتالي على التضخم”.

ووفق مسؤول الشؤون الاقتصادية للجهاز التنفيذي الأوروبي، فإنه “في ظل سياق النمو المنخفض للغاية، تظهر بعض المخاطر من وجهة نظر جيوسياسية”.