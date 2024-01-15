أزمة الشرق الأوسط محور لقاء وزير الداخلية الإيطالي ونظيريه الكرواتي والسلوفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، ستكون محور لقاء الوزير ماتيو بيانتيدوزي ونظيريه الكرواتي والسلوفيني، في مدينة بوزت الكرواتية.

وقالت مذكرة مقتضبة للوزارة الإثنين، إنه “يعقد غدا في بوزت (غرب كرواتيا)، اجتماع ثلاثي للوزير بيانتيدوزي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، ووزير الداخلية السلوفيني بوستيان بوكلوكار”.

وأشار بيان الداخلية إلى أن “في نهاية الاجتماع، الذي سيبدأ عند الساعة 11:00، سيعقد مؤتمر صحفي مشترك عند الساعة 12.30 في قصر فيرزا”، أي القصر الملكي.